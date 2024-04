Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, duminica, ca tara sa va pierde razboiul in fata Rusiei daca ajutorul american de 60 miliarde de dolari ramane blocat in Congres, intr-un moment in care Rusia isi intensifica presiunea in estul tarii, transmite AFP.

- Traian Basescu a lansat o ipoteza interesanta cu privire la miza Republicii Moldova și a Transnistriei in razboiul ruso-ucrainean. Fostul șef de stat spune ca Rusia nu ar avea cum sa reziste acolo, daca va incerca sa cucereasca aceste regiuni. „Daca Ucraina pierde Razboiul, Romania intra intr-o epoca…

- Ucraina ar putea pierde razboiul energetic impotriva Rusiei daca ajutorul american nu va ajunge in curand, a avertizat șeful celui mai mare producator privat de energie electrica din țara. Apelul directorului general al DTEK, Maxim Timchenko, se adauga la ingrijorarile tot mai mari ale Kievului cu…

- Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avertizat marți, intr-un interviu in exclusivitate acordat jurnalistului Alexandru Rotaru, pentru Digi24, ca Rusia va continua razboiul hibrid și in 2024, un an important pentru țara mica de peste Prut, in care cetațenii urmeaza sa-și aleaga…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Moscova miercuri seara, 24 ianuarie, ca „se joaca cu viețile prizonierilor ucraineni” și a cerut o ancheta internaționala in cazul avionului militar rusesc prabușit in Belgorod, la bordul caruia Moscova sustine ca se aflau 65 de prizonieri ucraineni,…

