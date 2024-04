Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat duminica, 7 aprilie, ca tara sa va pierde razboiul in fata Rusiei daca pachetul american de sprijin militar, in valoare de 60 miliarde de dolari, ramane in continuare blocat in Congresul SUA, intr-un moment in care Rusia isi intensifica presiunea…

- Statele Unite pregatesc acordarea primului pachet de ajutor militar din 2024 pentru Ucraina, in valoare de pana la 400 de milioane de dolari, au declarat marți pentru Reuters doi oficiali americani.Un anunt oficial in acest sens este asteptat in cursul zilei de marti, au precizat oficialii americani,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, duminica seara, intr-un nou discurs, ca este necesara vointa politica a Vestului pentru ca razboiul sa devina unul fara speranta pentru Rusia, el subliniind ca fara un “nivel de aprovizionare” adecvat s-ar putea scrie “una dintre cele mai rusinoase…

- Ucraina ar putea pierde razboiul energetic impotriva Rusiei daca ajutorul american nu va ajunge in curand, a avertizat șeful celui mai mare producator privat de energie electrica din țara. Apelul directorului general al DTEK, Maxim Timchenko, se adauga la ingrijorarile tot mai mari ale Kievului cu…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit in premiera despre pagubele facute de razboiul din țara sa. Șeful statului a spus cați soldați ucraineni au decedat pe front. Volodimir Zelenski contrazice datele SUA, dar și pe cele ale Rusiei! Președintele Ucrainei a spus cați soldați ucraineni au…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a mai spus ca acest razboi se va incheia numai "in termenii" doriti de Ucraina, cu o pace „justa” si fara concesii teritoriale fata de Rusia. "Fiecare om normal doreste ca razboiul sa se sfarseasca, dar niciunul dintre noi nu va permite sfarsitul Ucrainei",…

- SUA au livrat deja Ucrainei anul trecut o varianta cu raza scurta de acțiune a rachetelor. Kievul le-a folosit pentru a lovi aeroporturi de pe teritoriul ucrainean ocupat, scrie NBC News. Casa Alba este gata sa trimita Kievului rachete tactice cu raza lunga de acțiune, dupa ce Congresul aproba un nou…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a apreciat ca exista o tendinta in crestere a productiei proprii de arme si munitii a țarii sale, in cadrul campaniei de aparare impotriva invaziei Rusiei.In mesajul sau video difuzat vineri seara la Kiev, Zelenski s-a declarat recunoscator tuturor celor care…