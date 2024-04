Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a promulgat miercuri, 24 aprilie, pachetul pentru sprijin militar in valoare de 95 de miliarde de dolari destinat Ucrainei, Israelului si Taiwanului, aprobat dupa sase luni de blocaj in Congresul SUA, informeaza News.ro preluand BBC."Va face America mai sigura, va face…

- Senatul SUA a aprobat un pachet de ajutor extern de 95 de miliarde de dolari care include sprijin militar pentru Ucraina, Israel și Taiwan. Președintele Joe Biden urmeaza sa semneze astazi documentul.Senatul a susținut marți seara masura adoptata sambata de Camera Reprezentanților SUA.Acesta include…

- Dupa lungi si dificile negocieri, Camera Reprezentantilor din SUA a adoptat un urias plan de ajutor pentru Ucraina, Israel si Taiwan, sustinut de alesi ai ambelor partide. Parlamentarii au votat in ritm rapid acest urias pachet financiar de 95 de miliarde de dolari, cerut de luni de zile de presedintele…

- Dupa luni de intarziere, Camera Reprezentanților din Congresul SUA urmeaza sa voteze in acest weekend un ajutor militar american de zeci de miliarde de dolari pentru Ucraina și Israel. Ambele masuri au adversari vocali in Congres, iar speranțele de adoptare a acestora depind de o coaliție bipartizana…

- Ucraina va pierde razboiul in fata Rusiei daca ajutorul american de 60 de miliarde de dolari ramane blocat in Congres, avertizeaza presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Rusia isi intensifica presiunea in estul tarii, transmite AFP, potrivit Agerpres. „Daca Congresul nu ajuta Ucraina, Ucraina va…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat, duminica, ca tara sa va pierde razboiul in fata Rusiei daca ajutorul american de 60 miliarde de dolari ramane blocat in Congres, in contextul in care Rusia isi intensifica presiunea in estul tarii. „Daca Congresul nu ajuta Ucraina, Ucraina va pierde…

- Presedintele Joe Biden a declarat vineri ca va semna o lege care acorda grupului chinez ByteDance aproximativ sase luni sa cedeze TikTok, daca aceasta va trece in Congres, in timp ce rivalul sau, Donald Trump, si-a exprimat ingrijorarea cu privire la interzicerea serviciului folosit de 170 de milioane…

- Senatul american condus de democrați a adoptat marți un pachet de ajutor de 95,34 miliarde de dolari pentru Ucraina, Israel și Taiwan! Ultimul cuvant il au de spus insa aleșii din Camera Reprezentanților, controlata de republicani! Așadar, vin vești bune pentru Ucraina , dar și pentru Israel și aliații…