Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a demis pe comandantul suprem al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnii. Decizia vine pe fondul unei dispute de mai multe saptamani dintre liderul de la Kiev si popularul sau comandant.

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a concendiat, joi seara, pe șeful militar al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnii. Cei doi au avut o disputa de mai multe saptamani. Posibilitatea demiterii lui Zalujnii a fost una dintre temele principale in ultimele saptamani, in condițiile unei…

- Razboi in Ucraina, ziua 710. Guvernul Ucrainei a informat Casa Alba ca intenționeaza sa il demita pe comandantul militar suprem al țarii, Valeri Zalujnii, cel care conduce razboiul impotriva forțelor de ocupație ruse.

- Kremlinul a anunțat, miercuri, ca monitorizeaza situația in privința lui Valery Zalujni, comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, dupa ce presa occidentala și ucraineana au declarat ca președintele Volodimir Zelenski incearca sa-l inlature pe Zalujni, noteaza Reuters.Potrivit informațiilor…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins marti, in conferinta sa de presa de final de an, sugestiile privind neintelegeri cu comandantul-sef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnii, asigurand ca mentine o relatie de lucru cu acesta, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Remarcile…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a respins, marti, in conferinta sa de presa de final de an, sugestiile privind neintelegerile cu comandantul-sef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnii, asigurand ca mentine o relatie de lucru cu acesta, relateaza Reuters, potrivit digi24.ro .

- In ultimele saptamani, mass-media internaționala s-a concentrat pe un presupus conflict intre președintele Volodimir Zelenski și comandantul șef Valeri Zalujnii. In replica, Administrația Prezidențiala a Ucraineni a denunțat o campanie de „operațiuni psihologice rusești” in favoarea Kremlinului.

- Zelenski il amenința direct pe comandatul Zalujnii: 'Asta este o greseala uriasa!'Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat conducerea militara a tarii sale in legatura cu implicarea in politica, relateaza DPA, informeaza Agerpres.Tabloidul britanic The Sun a insistat intr-un interviu…