Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis ca a vizitat duminica trupele din satul Robotine, situat in sudul liniei de front, pe care Kievul l-a eliberat in aceasta vara, scrie AFP, preluata de News.ro.

- Statul ucrainean risca sa sufere o "lovitura ireparabila" in cazul in care conflictul se prelungeste, a afirmat marți, 16 ianuarie, președintele rus Vladimir Putin, apreciind ca initiativa pe front este de acum "in intregime" de partea fortelor Moscovei, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Nu doar ca…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si premierul britanic Rishi Sunak au semnat vineri la Kiev un acord de securitate intre cele doua tari, relateaza Reuters. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si premierul britanic Rishi Sunak au semnat vineri la Kiev un acord de securitate intre cele…

- Volodimir Zelenski a declarat, in discursul sau de Anul Nou, ca Ucraina a devenit mai puternica in depasirea dificultatilor serioase, in contextul in care razboiul impotriva Rusiei se indreapta spre al doilea an, relateaza Reuters, citat de news.ro.Dar mesajul video de 20 de minute al lui Zelenski,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și oficiali militari au declarat ca forțele țarii au doborat vineri trei avioane de vanatoare-bombardament rusești Suhoi Su-34 pe frontul de sud. Zelenski a catalogat acest lucru ca pe un succes in razboiul care dureaza de 22 de luni, potrivit Reuters. Armata…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat marti ca armata a cerut mobilizarea unui numar suplimentar de 450.000-500.000 de oameni, dar ca inca nu a fost luata o decizie finala, transmit Reuters si AFP. Conducerea armatei si guvernul vor discuta „aceasta problema foarte sensibila a mobilizarii”…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a caracterizat drept „o victorie pentru Ucraina si intreaga Europa” decizia Uniunii Europene de a deschide negocierile de aderare cu Kievul. „Este o victorie pentru Ucraina. O victorie pentru intreaga Europa. O victorie care motiveaza, inspira si intareste”,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat joi in apropiere de linia frontului in regiunea Harkov (Harkiv, nord-est), unde a vizitat un post de comanda langa Kupiansk, a raportat presedintia ucraineana, informeaza AFP.