Zelenski a legalizat consumul de canabis în Ucraina! Kievul a decis sa legalizeze canabisul, dar doar pentru utilizarea in scopuri medicale. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat o lege care legalizeaza consumul medical de canabis, potrivit unei baze de date parlamentare, a relatat joi Reuters. Peste 6 milioane de persoane, inclusiv pacienti cu cancer, civili cu tulburare de stres post-traumatic si soldati raniti […] The post Zelenski a legalizat consumul de canabis in Ucraina! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat legea privind folosirea canabisului in scop medical dupa ce activiștii au cerut o astfel de masura pentru tratarea persoanelor ranite sau traumatizate de razboiul declanșat de Rusia, conform Reuters, scrie hotnews.ro .

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat o lege care legalizeaza consumul medical de canabis, potrivit unei baze de date parlamentare, a relatat joi Reuters, preluat de Agerpres. Peste 6 milioane de persoane, inclusiv pacienti cu cancer, civili cu tulburare de stres post-traumatic si soldati…

- Franța și Ucraina vor semna, in curand, un acord privind angajamente de securitate, a declarat miercuri ministrul francez de Externe, Stephane Sejourne. Președintele francez Emmanuel Macron era așteptat sa finalizeze un acord de securitate in Ucraina in aceasta luna, dar a amanat calatoria din motive…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat ca a vizitat duminica trupele din satul Robotine, de pe linia frontului din sud, pe care Kievul l-a eliberat in aceasta vara, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres."Regiunea Zaporojie. Robotine. Amplasamentul celei de a 65-a brigazi mecanizate.…

- Razboi in Ucraina, ziua 688. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si premierul britanic Rishi Sunak au semnat vineri la Kiev un acord de securitate intre cele doua tari, relateaza Reuters.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și oficiali militari au declarat ca forțele țarii au doborat vineri trei avioane de vanatoare-bombardament rusești Suhoi Su-34 pe frontul de sud. Zelenski a catalogat acest lucru ca pe un succes in razboiul care dureaza de 22 de luni, potrivit Reuters. Armata…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat marti ca armata a cerut mobilizarea unui numar suplimentar de 450.000-500.000 de oameni, dar ca inca nu a fost luata o decizie finala, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Conducerea armatei si guvernul vor discuta "aceasta problema foarte…

- Oficialii de la Kiev au declarat ca Ucraina a fost lovita de 18 atacuri rusești cu drone și un numar nespecificat de rachete, iar forțele aeriene au distrus 16 dintre drone și o racheta. O persoana a fost ranita de daramaturi cazute in vestul regiunii Khmelnytskyi. De asemenea, au fost avariate depozite…