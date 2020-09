Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul britanic de automobile sport de lux McLaren se va concentra in urmatorii zece ani pe dezvoltarea de automobile hibride si estimeaza ca dezvoltarea de modele care functioneaza doar cu benzina va inceta pana in 2030. „Vom dezvolta motoare pentru urmatorii zece ani, le vom vinde pentru urmatorii…

- ​Volkswagen a început în Germania producția unui model de SUV electric de la care are mari așteptari: ID 4. Este al doilea model din familia ID cu care grupul german spera sa ajunga sa vânda un milion de mașini pur - electrice pe an, în 2025. ID 4 are 4,6 metri lungime, iar presa…

- La sfarșitul lunii mai, Audi a anunțat lansarea unui proiect pe nume Artemis cu scopul de a dezvolta un model electric revoluționat pana in 2024, fara sa ofere insa detalii concrete. In cadrul unui interviu acordat agenției de presa Reuters, Markus Duesmann, CEO-ul Audi, a oferit insa mai multe informații…

- Facebook modifica termenii pentru reclamele politice. Compania va intrerupe reclame politice inainte de alegerile din 2020 Perioada de „backout” s-ar aplica in zilele dinainte alegerilor, informeaza noobz.ro cu referire la Bloomberg. Facebook ar putea aduce o modificare majora in politica sa de publicitate…

- Igor Dodon sustine ca „lipsa unui numar suficient de voturi pentru majoritatea parlamentara actuala nu reprezinta inca o criza politica si destabilizare, fiindca actualul Guvern oricum isi va continua activitatea si va face tot ce este necesar pentru oameni in aceasta perioada de criza, chiar si in…

- Renault se teme de invazia de masini electrice din China, aduse cu vapoarele in Norvegia. “Va trebui sa ne schimbam rapid strategia” Invazia de masini electrice din China este un semn ca o "concurenta feroce" ii asteapta pe producatorii auto din regiune, a declarat presedintele…

- O companie chineza care lucreaza pentru Tesla sau Volkswagen a anunțat ca va produce o baterie pentru mașini electrice care ii va permite sa funcționeze 16 ani sau aproximativ 2 milioane de kilometri, fața de o durata medie de viața actuala de opt ani sau de circa 242.000 de kilometri, conform Bloomberg.…

- Ford Motor Co și Volkswagen AG au anunțat miercuri ca vor dezvolta împreuna o serie de proiecte care sa le ajute sa faca economii, într-o perioada foarte complicata. Ford va construi din 2023 în Europa un vehicul electric bazat pe o platforma a Volkswagen, previziunile fiind ca mașina…