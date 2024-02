ABATERI DISCIPLINARE Când se aplică Legea Educației 1/2011?

Procedura pentru abaterile disciplinare ale profesorilor și directorilor de școli este cea reglementată Legea educației naționale nr. 1/2011, ... The post ABATERI DISCIPLINARE Când se aplică Legea Educației 1/2011? first appeared on Informaţia Zilei . [citeste mai departe]