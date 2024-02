Ministerul Energiei – Termen în martie pentru proiectele privind investițiile în panouri fotovoltaice Ministerul Energiei a relansat, joi, doua apeluri de proiecte care privesc bateriile si panourile fotovoltaice, suma totala alocata depasind 278 de milioane euro. Apelul competitiv pentru depunerea proiectelor pentru realizarea de investiții in baterii și panouri fotovoltaice este deschis pana la data de 21 martie, ora 0:00. Obiectivul apelului de proiecte „Sprijinirea investitiilor in dezvoltarea capacitatilor de stocare a energiei electrice (baterii)” este de a pune in functiune o capacitate de minimum 240 MW (sau 480 MWh) de stocare a energiei electrice in baterii, pana la 30 iunie 2026, contribuind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Ministerul Energiei anunta relansarea, incepand cu data de 08 februarie 2024, ora 00:00, a apelului de proiecte „Sprijinirea investitiilor in dezvoltarea capacitatilor de stocare a energiei electrice (baterii)” aferent Investitiei 4 PNRR – Lant industrial de productie si/sau asamblare si/sau reciclare…

- Un numar de 27 de microbuze electrice au fost achiziționate de catre Consiliul Județean Gorj pentru școlile din mediul rural din județ. In data de 12 februarie va fi semnat contractul de achiziție cu firma care a fost selectata in urma licitației. Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj,…

- Organizațiile neguvernarmentale (ONG) din Romania vor putea obține fonduri nerambursabile de cate 25.000-70.000 EUR, sa-și cumpere calculatoare, softuri și alte mijloace IT, printr-o noua linie de finanțare care urmeaza sa se deschida in anul 2024, in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența…

- „Trei aspecte importante am discutat astazi cu echipa de conducere a Bancii de Investitii si Dezvoltare”, anunta, miercuri seara, ministrul Finantelor.Marcel Bolos a precizat ca s-a discutat despre:Planul de operationalizare al Bancii, dat fiind rolul central pe care il va juca in catalizarea dezvoltarii…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a declarat ca, in urma introducerii capitolului REPowerEU in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), aproximativ 60.000 de gospodarii din Romania vor putea beneficia de fonduri pentru instalarea de panouri fotovoltaice…

- Un document elaborat de Curtea de Conturi ne prezinta situația deloc roza in ce privește respectarea PNRR pe energie. Curtea de Conturi susține ca exista mari intarzieri in ce privește implementarea unei masuri din PNRR pe energie și ca exista riscul pierderii fondurilor nerambursabile alocate in acest…

- Romania este un beneficiar net de fonduri europene, iar de la aderare si pana in prezent are un sold excedentar de 60 de miliarde de euro, a declarat, marti, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, informeaza AGERPRES . „Romania, din punctul…

- Romania este un beneficiar net de fonduri europene, iar de la aderare si pana in prezent are un sold excedentar de 60 de miliarde de euro, a declarat, ieri, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, potrivit Agerpres. “Romania, din punctul meu…