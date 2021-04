Vodafone și Ericsson implementează cea mai mare rețea comercială 5G Standalone din Europa Ericsson , Vodafone , OPPO și Qualcomm colaboreaza cu scopul de a valorifica intregul potențial al tehnologiei 5G prin implementarea unei rețele 5G Standalone (SA), incepand cu marile orașe din Germania, inclusiv Frankfurt. Funcționand independent de tehnologia 4G (LTE), rețeaua 5G SA faciliteaza o latența mai mica decat actualele rețele 5G non-standalone și permite mai multor persoane și dispozitive conectate sa utilizeze simultan date mobile. Rețeaua Vodafone va facilita segmentarea rețelelor, pentru a obține o flexibilitate mai mare, avand in vedere ca diferite parți ale rețelei și resursele… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

