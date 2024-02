Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul care a produs accidentul mortal de marți din localitatea Dumbrava a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore pentru ca se afla la volan deși permisul de conducerea ii era suspendat. Acum magistrații au dispus plasarea acestuia in arest la domiciliu! Polițiștii clujeni l-au reținut pentru 24…

- Sofer baut si cu permisul suspendat, retinut dupa ce a lovit patru autoturisme parcateUn sofer din Braila, care s-a urcat la volan baut si cu permisul suspendat, a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a lovit patru autoturisme parcate, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Braila.…

- Procurorii din Calafat au dispus retinerea unui barbat de 39 de ani, acuzat de ultraj si conducere cu permisul suspendat. Potrivit oamenilor legii, pe 2 ianuarie, barbatul a ramas fara permis dupa ce a fost depistat cunducand baut. Ulterior, pentru a se razbuna, barbatul ar fi stropit cu ulei ars gardul…

- Inconștienți pe șoselele din Alba: Șoferi beți sau cu permisul suspendat, prinși de polițiștii din județ Inconștienți pe șoselele din Alba: Șoferi beți sau cu permisul suspendat, prinși de polițiștii din județ La data de 8 ianuarie 2024, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un barbat…

- Politistii din București au intervenit in forta, duminica, pentru scoaterea din masina a unui sofer care nu a oprit la semnalul unui echipaj de la Brigada Rutiera, fiind urmarit pe mai multe strazi ale sectorului 5. Verificarile facute in baza de date de catre politisti arata ca soferul avea permisul…

- Un tanar sofer din Gorj care abia a obtinut permisul de conducere a fost amendat si are dreptul de a conduce suspendat, dupa ce si-a plimbat un prieten pe capota masinii, pe strazile din Targu Jiu, scrie News.ro.Politistii l-au cautat si identificat, dupa ce imagini cu faptele teribiliste au fost postate…

- Turkish Airlines, singura companie care opereaza nave wide-body pe aeroporturile autohtone, ar putea anunta noi destinatii pe langa cele din Bucuresti, Cluj si Constanta pe care le deserveste in prezent, Romania fiind o parte importanta a business-ului companiei turce, informeaza News.ro.Conform…

- ANRE transmite ca are indicii despre vanzari succesive a unor cantitati de energie electrica, cu scopul vadit de a crește prețul, instituția avand, in prezent, in derulare, 171 de controale. Reacția ANRE vine dupa ce premierul Marcel Ciolacu a cerut „aten