Vladimir Putin susține ca este gata sa „negocieze cu toti cei implicati in acest proces solutii acceptabile”, referindu-se la razboiul din Ucraina. Agenția de presa TASS, care citeaza un interviu pe care Vladimir Putin l-a dat televiziunii de stat ruse, scrie ca Vladmir Putin este de parere ca razboiul se „indreapta in direcția corecta”. „Nu cred ca este atat de periculos, cred ca ne indreptam in directia corecta, protejand interesele noastre nationale si interesele cetatenilor nostri, ale poporului nostru. Si pur si simplu nu avem alta optiune decat sa ne protejam cetatenii”, a declarat Putin.…