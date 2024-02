Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana are un deficit grav de arme, in primul rand artilerie, a declarat un reprezentant al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) pentru ziarul american The Wall Street Journal (WSJ). Potrivit acestuia, pentru fiecare obuz tras de Forțele Armate ale Ucrainei, rușii trag zece.Dupa cum…

- Armata rusa a reusit sa intre pentru prima oara in orasul ucrainean Avdiivka , scena celor mai crancene lupte in estul tarii, dar a fost respinsa, a afirmat miercuri primarul orasului pentru AFP, intr-o noua ilustrare a asalturilor repetate ale Moscovei in Donbas. „Grupuri de sabotaj si de recunoastere…

- Comportamentul ii este este imperturbabil, iar mesajul sau este clar: forțele terestre ucrainene se concentreaza in primul rand pe defensiva de-a lungul tronsonului estic al frontului de 1.000 de kilometri aflat sub comanda sa, scrie luni, 15 ianuarie, Reuters, despre colonelul-general Oleksandr Sirskii,…

- Rusia se pregatește sa lanseze o noua ofensiva in urmatoarele saptamani, odata ce terenul din sudul și estul Ucrainei va ingheța, scrie Institutul pentru Studiul Razboiului, potrivit The Kyiv Independent.

- Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și colaborator apropiat al lui Vladimir Putin, a avertizat joi ca orice atacuri ucrainene asupra locurilor din Rusia din care se lanseaza rachete, folosind arme livrate de SUA si aliatii lor, risca sa atraga un raspuns nuclear din partea Moscovei, transmite…

- Atacatorul necunoscut a aruncat o grenada de antrenament asupra jurnaliștilor de la BBC News Russian Service care țineau o petrecere intr-un bar din centrul orașului Riga in seara zilei de 23 decembrie, potrivit publicației independente ruse Novaya Gazeta, care citeaza un martor, scrie The Kyiv Independent.BBC…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski face apel la ucraineni sa reziste, in contextul in care țara se afla la inceputul celei de-a doua ierni in plin razboi, in care Kievul se așteapta la noi lovituri rusești asupra infrastructurii energetice. Și Ministerul energiei din Ucraina le-a cerut vineri…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care ordona cresterea cu 15% a numarului militarilor din cadrul armatei, dispozitie pe care o motiveaza prin „sporirea amenintarilor” legate de conflictul din Ucraina, transmite France Presse. Armata rusa va numara astfel 2,2 milioane de membri,…