Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav s-a produs, astazi, pe strada 13 Decembrie, din orașul Gaești! O minora de 16 ani, din Petrești, a fost lovita violent de o mașina, condusa de un barbat de 61 de ani, din județul Ilfov. In urma impactului, victima a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.…

- In dimineața zilei de astazi, pompierii au fost solicitați sa stinga o mașina cuprinsa de flacari. Cazul a avut loc in capitala pe strada Contantin Virnav 13. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 07:59, noteaza Noi.md. La fața locului, pentru stingerea arderii a intervenit un echipaj de…

- Inca un accident care are in prim plan inconștiența a avut loc duminica noapte, un șofer baut și fara permis de conducere pierzand controlul asupra mașinii, care a intrat intr-un șanț și apoi s-a rasturnat peste un gard. In mașina se aflau patru barbați, avand in vedere violența impactului și cum ...

- Pompierii argeșeni intervin in mai multe localitați din județ, dupa ce copaci au fost doborați de vantul puternic. Un copac a cazut pe un autoturism in zona Universitații „Constantin Brancoveanu” din municipiul Pitești. Altul a cazut peste conductorii de electricitate la ieșirea din Poiana Lacului spre…

- Un tanar de 21 de ani a fost prins cu 2 kg de droguri de risc și de mare risc, dar și cu substanțe psihoactive, in mașina. Baiatul facea trafic de droguri de doi ani de zile in județul Cluj.

- O tanara a murit astazi, intr-un tragic accident pe drumul național DN7, in județul Arad, in timp ce o alta femeie a fost grav ranita, conform informațiilor Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad.

- Primarul Craiovei are la dispozitie 350 de litri de combustibil pe luna ca sa mearga cu masina primariei. Viceprimarii sunt mai vaduviti cu 100 de litri. Acestia au la dispozitie doar 250 de litri de combustibil pe luna ca sa faca cateva plinuri autoturismului de serviciu. Ceilalti angajati ai Primariei…

- In orele urmatoare, va ninge in unele zone: Nu va deplasați in zonele afectate de ninsori daca nu aveți mașina pregatita pentru circulație in condiții de iarna! The post In orele urmatoare, va ninge in unele zone: Nu va deplasați in zonele afectate de ninsori daca nu aveți mașina pregatita pentru circulație…