- In #MaratonulLuiNiculae5, in studioul Virgin Radio Romania,Andrei Niculae l-a intrebat pe Killa Fonic cum isi vede fanbase-ul. “Fanii mei sunt extrem de inteligenti, si spun asta pentru ca interactionez cu ei personal, fizic, la concerte” a raspuns artistul fara sa clipeasca. In momentul in care a fost…

- Știi cum e dupa vreo 17 ore de live la radio?! Nu, normal ca nu! Andrei Niculae ne-ar putea spune, doar a pus un nou pariu cu el insuși ca o sa duca la capat un maraton de 48h la Virgin Radio Romania. Și pentru ca nu e chiar simplu sa ramai fresh atata timp,... View Article

- De luni, 18 noiembrie, fii sigur ca ai aplicația Virgin Radio Romania instalata și caștiga simplu, in timp ce stabilești ce se aude la Virgin Radio Romania! PLAY DJ este noul feature al aplicației Virgin Radio Romania, prin intermediul caruia oricine poate controla muzica de la radio! Daca nu ai ultima…

- Se fac ultimele pregatiri inainte de primul maraton de 48 de ore la Virgin Radio Romania. De vineri, de la ora 10:00, și pana duminica la aceeași ora, Andrei Niculae va sta cu tine la Virgin Radio Romania pentru a scrie din nou istorie in FM-ul romanesc! Te așteapta muzica live, mulți invitați, un Red...…

- Virgin Radio Romania se pregatește pentru o noua premiera cu Andrei Niculae: un maraton radio de 48 de ore, cu muzica live, invitați și multe surprize pentru tine! Primii invitați Maratonul lui Niculae #5 au fost deja anunțați prin intermediul unui scurt clip video: De vineri, de la ora 10, tune in…

- Parțile implicate in procese judecate de instanțe din Prahova au acces, din aceasta luna, și la dosarele lor in format electronic. Aplicația este funcționala incepand cu 1 octombrie, la Curtea de Apel Ploiești, Tribunalul Prahova, judecatoriile din Ploiești, Campina și Sinaia, anunțuri privind modul…

- Beez, aplicatia care ofera bani inapoi clientilor pentru cumparaturile online realizate in peste 450 de magazine, a lansat un nou parteneriat foarte important. eMAG, cel mai mare mall online, isi uneste fortele cu Beez, pentru noi beneficii ale utilizatorilor aplicatiei.

- In aceste vremuri grele (adica de…back to haos), in care statul in trafic iți da batai de cap, Bringo e raspunsul: descarci aplicația pe telefon și primești cumparaturile chiar la tine acasa! Deși sunt matinali, Bogdan, Shurubel și Ionuț se confrunta in fiecare zi cu haosul din București…din fericire,…