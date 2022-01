Ministrul Energiei a afirmat ca exista un proiect de Ordonanta al Ministerului Muncii, prin care se fac modificari la procedura de decontare a facturilor compensate. ”Acolo vrem sa introducem, maine, in sedinta de Guvern, obligativitatea refacerii facturilor intocmite intr-un mod eronat, neperceperea de penalitati si interzicerea debransarii. Deci este pe ordinea de zi acea Ordonanta a Ministerului Muncii”, a spus Virgil Popescu, precizand ca prevederile vor fi aplicate in cazul tuturor facturilor care au fost emise eronat, fie ca sunt in noiembrie sau decembrie. Virgil Popescu a mai afirmat ca,…