- Un german, de 62 de ani, și fiica lui au rascolit parcarile din orașul Osnabruck timp de trei saptamani. Omul iși parcase mașina intr-una din ele, dar nu a mai reușit sa-și aminteasca exact in care, informeaza digi24 . Abia dupa trei saptamani și dupa ce au solicitat public ajutor mașina a fost gasita,…

- Știm cu toții cat de frustrant e momentul ala in care ajungi acasa de la spalatorie și realizezi ca ai ratat o pata, sau ca n-ai facut curat in interior, nu? Ei bine, doi polițiști din Suceava care spalau mașina de serviciu in miez de noapte, la o spalatorie self-wash, au tulburat liniștea publica cu...…

- Imaginea care insoțește articolul are nevoie de foarte puține informații... Un șmecher cu BMW, proaspat adus „de afara”, deoarece are... The post Un bizon și-a parcat coaja de BMW exact pe zebra, in centrul Timișoarei. Alaturi de o alta mașina, inmatriculata in Germania appeared first on Renasterea…

- Știți oamenii aia care iși noteaza parolele pe un carnețel pe care il țin eventual sub perna? Ei bine, probabil ca Ștefan Thomas ar fi vrut sa faca fix asta daca ar fi știut cat ar fi ajuns sa valoreze hard-disk-ul sau. Stefan Thomas, un programator nascut in Germania in San Francisco, a declarat saptamana...…

- Un tanar de 23 de ani a fost prins cu alcoolemie record la volan in Cluj-Napoca, deși nu are permis de conducere. Mașina pe care o conducea era neinmatriculata și avea placuțele expirate, luate de la alt vehicul. Politistii Secției 4 din Cluj-Napoca au retinut un tanar in varsta de 23 de ani, din comuna Camarasu,…

- Un autoturism de lux in valoare de un milion de lei care era cautat de autoritatile din Germania a fost gasit la Constanta. Masina apartinea unui barbat din Tulcea, care a afirmat ca a cumparat-o fara sa stie ca e furata.