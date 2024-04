Stiri pe aceeasi tema

- Un Ferrari de lux rar a fost distrus duminica in apropiere de Stuttgart, in Germania, dupa ce șoferul a pierdut controlul intr-un tunel și s-a izbit un perete. Mașina urma sa ajunga la o expoziție, scrie cotidianul german Bild, citat de libertatea.ro.

- Jucatoarea kazaha de tenis Elena Rybakina (4 WTA, favorita nr. 4) a castigat duminica turneul WTA 500 de la Stuttgart (Germania), dotat cu premii totale de 802.237 de dolari, dupa ce a invins-o in finala, in doua seturi simetrice, 6-2, 6-2, pe ucraineanca Marta Kostiuk (27 WTA). In varsta de 24 de ani,…

- Jucatoarea spaniola de tenis Paula Badosa s-a calificat, luni, in optimile de finala ale turneului WTA 500 de la Stuttgart (Germania), dotat cu premii totale de 802.237 de dolari, dupa ce a invins-o pe rusoaica Diana Snaider, cu 6-3, 6-4.

- O galerie de arta moderna din Germania a concediat un angajat din cadrul serviciului tehnic dupa ce a descoperit ca acesta iși pusese o lucrare proprie, un tablou, intr-o expoziție. El spera ca astfel sa-i fie descoperit talentul artistic, potrivit mediafax.

- Un autoturism Tesla sustras din Germania a fost descoperit de polițiștii de frontiera in ziua in care a fost declarat furat. Mașina a fost identificata in trafic in urma unei acțiuni a polițiștilor de frontiera din Huși.

- Schimburile comerciale dintre Germania și Republica Moldova au fost anul trecut in ușoara creștere fața de 2022. Potrivit rezultatelor prezentate de Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana (AHK Romania), comerțul total (importuri + exporturi) a crescut cu 5,3%, transmite IPN.Datele preluate…