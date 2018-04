Stiri pe aceeasi tema

- Datele oficiale prezentate de Institutul National de Statistica pentru sectorul bugetar confirma ceea ce multi angajati din sanatate si asistenta sociala spun de la inceputul anului: salariile unora au scazut. In raportul publicat de INS se arata ca venitul salarial mediu net a scazut in sanatate…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost de 2.487 de lei, in februarie, in crestere usoara fata de luna precedenta, cu 3 lei sau 0,1%, informeaza Institutul National de Statistica. Câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4.128 lei, arată datele INS. Valorile cele mai…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a spus luni, la dezbaterile privind motiunea simpla depusa de PNL impotriva ei, ca "nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile a doua milioane de romani", scrie Digi 24."Este o cifra aberanta hellip; Daca dau la o parte din aceasta motiune…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost de 2.629 lei, in decembrie, in crestere fata de luna precedenta cu 165 lei, respectiv 6,7%, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS) remis, vineri, AGERPRES. Valorile cele mai mari ale castigului salarial…

- „Angajații nu au de unde sa știe pana nu le vine fluturașul. Angajatorii nu au treaba cu statul. Se face confuzie intre legea salarizarii, trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat...Este o confuzie generala, foarte puțini au citit legea. In urma cu șapte luni cand se dezbatea legea salarizarii,…

- Ministrul Muncii: Adevaratele cresteri salariale se vor vedea in 2019 Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a afirmat ca in urma informatiilor aparute privind faptul nu s-au acordat cresteri pentru pensii si salarii, de fapt, punctul de pensie a crescut, s-au redus doar salariile mari si veniturile…

- Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a venit cu clarificari cu privire la noile modificari salariale. ”Președintele Romaniei va avea salariul taiat pe legea salarizarii, la fel și miniștri, alți demnitari și directori de instituții cu salarii foarte mari. (...) Noi am vrut sa creștem salariile mici,…

- Salariul mediu, cu 3% mai mare in noiembrie 2017 fata de luna precedenta. Domeniile cu cele mai mari cresteri In luna noiembrie 2017, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 3.430 de lei, cu 3,1% mai mare decat in octombrie. Castigul salarial net a fost de 2.464 de lei, in crestere fata de luna…