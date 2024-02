Prognoza meteo pentru astăzi,17 februarie 2024

Prognoza meteo pentru astăzi,17 februarie 2024, maximele se vor încadra între 5…6 grade în nord-estul Dobrogei şi 15…16 grade în Banat