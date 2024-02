Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul comasarii alegerilor, care a adus coaliția PSD – PNL in pragul ruperii, ar fi fost tranșata intre liderii Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca. Convorbirea celor doi președinți ar fi avut loc duminica, in ziua in care era, de fapt, programata, o ședința a coaliției, arata Antena 3 CNN. Surse liberale…

- Fostul premier al țarii, Viorica Dancila, revenita in politica alaturi de partidul Națiune Oameni Impreuna, are in plan sa candideze pentru un loc in Parlamentul European. Totodata, aceasta a vorbit și despre comasarea alegerilor, alianțe politice, dar și o eventuala candidatura la prezidențiale. Intr-un…

- Comasarea alegerilor parlamentare cu cele prezidentiale poate fi o ipoteza de lucru, fiind practic o revenire la modul in care se organizau alegeri in trecut, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al PNL, deputatul Ionut Stroe.Intrebat daca PNL ar putea sustine varianta unei duble comasari - adica…

- Intrebat daca PNL ar putea sustine varianta unei duble comasari - adica alegerile europarlamentare cu cele locale, dar si alegerile parlamentare cu prezidentialele -, Ionut Stroe a spus ca "deocamdata este o idee", adaugand ca e nevoie de modificarea legislatiei electorale."Poate fi o ipoteza de lucru…

- In anul electoral cu cele mai multe semne de intrebare, mai apare inca unul: comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare. O modalitate practica de a asigura un electorat stabil, mobilizat de aleșii locali, ar maximiza șansele partidelor ce dispun de infrastructura locala necesara sa iși asigure…

- Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, a declarat miercuri, la Antena 3, ca daca se va ajunge la un vot in interiorul partidului pentru propunerea PNL de comasare a alegerilor, ea se va pronunța in favoarea organizarii in aceeași zi a alegerilor europarlamentare cu alegerile locale.„In ceea ce ma…

- Dorința insistenta a liberalilor de a comasa doua tipuri de alegeri atrage atenția. In acest inceput de an conducerea PNL este interesata de un singur lucru: cum sa faca și sa dreaga ca sa comaseze „macar” alegerile locale și primul tur al alegerilor prezidențiale, arata economistul Bogdan Glavan, in…

