Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Marcu este o mama model, dar nu și o șoferița pe masura. Iubita lui Ciprian Marica ține cont de toate regulile de bun simț, lucru care nu se aplica deloc atunci cand vine vorba de cele din trafic. La acest capitol, blonda mai are de lucrat.

- Este vestea bomba a serii! Alex Bodi a fost eliberat in urma cu puțin timp! Dupa 24 de ore petrecute sub arest la sediul DIICOT, fostul iubit al Biancai Dragușanu se poate bucura din nou de libertate, potrivit informațiilor transmise de avocatul lui in exclusivitate pentru Spynews.ro!

- Oricat de milionar ai fii, tot copilul mamei ramai, nu-i așa? Ei bine, este și cazul lui Dan Diaconescu, care, atunci cand vine vorba despre cea care i-a dat viața, uita de absolut orice, chiar și de regulile de circulație! Cum a gafat-o fostul prezentator TV pe strazile Capitalei? Imagini ”senzaționale”…

- Iubita lui Florin Piersic Junior, zgarcita sau doar prea... nehotarata? Andreea pare ca a renunțat la masca de protecție degeaba! Deși s-a abatut pana și de la masurile impuse de autoritați pentru a-și satisface placerile, partenera artistului a ramas in final cu... nimic! Imaginile surprinse de paparazzii…

- Dragostea este mai presus de orice, iar Cristi Tanase pare sa aiba ochi doar pentru iubita lui! Fotbalistul se arata inabordabil in fața unei blonde focoase, in timp ce ia masa la un restaurant alaturi de prieteni și frumoasa lui partenera.

- Inna și Deliric traiesc o poveste de dragoste cu nabadai și tare fierbinte. ”Porumbeii” au plecat impreuna in prima lor vacanța de vis și le-au impartașit celor din mediul online cateva imagni! Și ce imagini... Va spunem doar atat: Deliric și-a mușcat iubita de... fund! Ipostaza a facut furori in mediul…

- Tristan Tate are lumea la picioare, iar fetele abia daca-l lasa in pace, mereu fiind in prejma lui, insa iata ca milionarul a uitat de tot. Atat de iubita, cat și de regulile de circulație. Cum a fost surprins de paparazzi Spynews.ro

- Gabriel Oprea Jr. o ține din tereasa in terasa, insa de ținuta nu-l intereseaza. Daca in urma cu doar cateva zile a fost surprins cu prietenii, acum a ieșit cu soția, dar a cam uitat de ea. De ce spunem asta? Ei bine, stați sa vedeți imaginile surprinse de paparazzi Spynews.ro