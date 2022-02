VINCE STAPLES a lansat melodia MAGIC, primul single de pe urmatorul album

Stiri pe aceeasi tema

- Internet Money a lansat impreuna cu 24kGoldn single-ul “Options”. Cunoscut pentru imbinarea melodiilor ce pot fi fredonate ușor și percuția inovatoare, grupul a reușit sa modeleze sunetul top-urilor. Piesa este despre o relație recenta care s-a incheiat prin tradare și neincredere. “Options” este a…

- Quavo a lansat piesa “Shooters Inside My Crib”. Melodia este produsa de Money Montage, Ayo B si CTP. Quavo a fost subiectul unor zvonuri cu privire la urmatorul sau efort solo, un proiect care urmeaza albumul solo de debut “Quavo Huncho” pe care l-a lansat in 2018. “Shooters Inside My Crib” este o melodie…

- Ella Mai a lansat single-ul “DFMU”. Piesa este produsa de Mustard si Prince Charlez. Ella vorbeste despre cum se simte sa te indragostesti si despre bataliile interne care insotesc aceasta calatorie, fiind o melodie specifica stilului artistei. Videoclipul single-ului este regizat de Loris Russier si…

- Sofia Carson a lansat single-ul “LOUD”. Piesa urmareste calatoria unei voci candva reduse la tacere, care se elibereaza. Carson a lucrat cu compozitorii Alida Garpestad Peck si Paris Carney. Piesa “LOUD” trimite ascultatorul intr-o lume pop si R&B, in timp ce vocea puternica a artistei captiveaza prin profunzime.…

- Mura Masa a lansat noua piesa “2gether”. In aceasta saptamana, artistul a primit o nominalizare la Premiile Grammy pentru “Best Remixed Recording”. Aceasta melodie este primul track de la lansarea albumului “R.Y.C.” din anul 2020. In tot acest timp, Mura a mixat piese pentru Erika de Casier si Clairo…

- Melodia „All I Want for Christmas Is You” a cantaretei Mariah Carey a revenit deja in topul Billboard Hot 100, dupa ce a fost desemnata cel mai bun cantec de sarbatori din toate timpurile, conform news.ro. Piesa lansata in 1994 a ajuns prima data in topul 10 al clasamentului american al single-urilor…

- The Lumineers a lansat al treilea single de pe viitorul album “BRIGHTSIDE”. Proiectul va fi disponibil incepand cu data de 14 ianuarie 2022. “A.M. Radio” contine cel mai maret refren creat vreodata de trupa” a declarat Wesley Schultz, vocalistul, chitaristul si co-fondatorul formatiei. “Piesa este…

- Alesso a lansat noul single “Somebody To Use”, o melodie pop catchy cu stilul sau vizionar pentru muzica dance. Noua piesa este perfecta pentru noptile de club si festivaluri. Piesa este construita cu ajutorul sintetizatoarelor si a unor tobe energice, care se mixeaza perfect. Noul single vine dupa…