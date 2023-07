Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat ISU. In data de 23.07.2023, in jurul orei 02:00, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit... The post Incendiu la Peregu Mic. Au ars 3000 de kilograme de cereale și 12 porci și purcei appeared first on Special Arad ·…

- In urma cu puțin timp un lan de grau dintre Nadlac și Peregu Mare a luat foc. „Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD. In sprijinul forțelor prezente acționeaza și pompierii voluntari ai Serviciului Voluntar pentru Situații…

- In urma cu puțin timp, in orașul aradean Curtici a izbucnit un incendiu la o casa particulara. „Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD. In sprijinul forțelor intervin și pompierii voluntari ai Serviciului Voluntar pentru…

- Astazi, in jurul orei 13:00, un incendiu a avut loc la un magazin alimentar din Chișineu-Criș. „Pompierii militari ai Detașamentului Ineu – Garda 2 Chișineu-Criș au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la…

- Un incendiu a avut loc in urma cu puțin timp pe DN 79, Arad-Oradea, la ieșirea din Șimand spre Arad. „Intervin pompierii militari ai Detașamentului Ineu cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD, cu sprijinul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Șimand. Incendiu…

- Un incendiu a avut loc in aceasta dimineața in Gradiște. „In aceasta dimineața, in jurul orei 09:00, pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa din municipiul…

- In urma cu puțin timp, un incendiu a izbucnit la o casa din localitatea Mandruloc. „Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de intervenție și salvare de la inalțimi și un echipaj SMURD. Incendiu se manifesta prin ardere generalizata…

- In aceasta dimineața, o casa din Birchiș a luat foc. Focul a izbucnit datorita unui scurtcircuit electric la un aparat de incalzire. „In aceasta dimineața, in jurul orei 05:00, pompierii militari ai Secției Barzava și ai Garzii 2 Birchiș, cu sprijinul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența…