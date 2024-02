Incendiu la Nadăș: proprietara casei a ajuns la spital Un incendiu a izbucnit in aceasta seara, in jurul orei 18:30, la Nadaș. Casa a luat foc. Proprietara casei, o femeie de 72 de ani, a ajuns la spital. „La locul evenimentului au fost alocate forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Ineu cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o […] The post Incendiu la Nadaș: proprietara casei a ajuns la spital appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a avut loc la Odvoș. Proprietarul casei, un barbat de 56 de ani, a fost cuprins de flacari și a fost transportat la spital. „Pompierii militari ai Secției Barzava intervin in aceste momente cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD pentru localizarea și lichidarea…

- Aseara, in satul Bacau de Mijloc, comuna Bata, o casa a luat foc. Numai ca, pompierii au stabilit dupa lichidarea incendiului, ca focul a fost pus intenționat. Polițiștii l-au prins pe barbatul care a incendiat casa. Acesta are 58 de ani și era beat. „La data de 4 ianuarie a.c., in jurul orei 21.55,…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta seara la un apartament situat la etajul 5 al unui bloc de locuințe cu 10 etaje din municipiul Arad, de pe strada Predeal. „Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu doua autospeciale de stingere, o autospeciala de intervenție și salvare de la inalțimi, o…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața intre Sebiș și Buteni. Un șofer a pierdut controlul volanului, iar mașina a ieșit in decor. In autoturism se aflau trei persoane, dintre care o femeie a ramas incarcerata și in stare de inconștiența. La fața locului au sosit un echipaj de la…

- Un accident rutier a avut loc la Boul Roșu. Un autoturism a lovit o femeie care traversa strada. Femeia a fost transportata la spital. „La data de 11 decembrie a.c., in jurul orei 15.15, polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați despre un eveniment rutier. Din primele cercetari a reieșit ca, un barbat…

- La Pecica, construcția Centrului Cultural Tradițional avanseaza in ritm alert. Cladirea este situata in vecinatatea Casei de Cultura „Doru Ioan Petescu” și va cuprinde atat expoziții etnografice, cat și ateliere multifuncționale și va contribui la menținerea interesului pentru tradiția locala. „Noua…

- Pompierii militari valceni au intervenit, azi noapte, la un incendiu izbucnit la o casa, fara etaj, in comuna Stoilesti, sat Gemenica. Din spusele apelantului, ar fi fost posibil ca in locuința sa fie și o persoana surprinsi.Au fost alocate de urgența 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma și o…