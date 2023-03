Polițiștii bucureșteni au descins in aceasta dimineața la un șofer de uber care era suspect de savarșirea infracțiunii de inșelaciune. Timp de peste 6 luni, acesta le promitea clientelor pe care le transporta, ca le faciliteaza angajarea pe posturile vacante in cadrul unei instituții publice sau a unor servicii aferente altor organizații. El se dadea […] The post VIDEO.Un șofer de Uber, care se dadea polițist la antidrog, le promitea clientelor ca le angajeaza in instituții ale statului, contra unor sume de bani pe care și le insușea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…