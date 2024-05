Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu l-a felicitat pe Andrej Plenkovic pentru cel de-al treilea mandat de prim-ministru al Croatiei si a adaugat ca asteapta cu nerabdare sa conosolideze in continuare cooperarea bilaterala si cea din cadrul UE si NATO.

- Premierul Marcel Ciolacu transmite primul mesaj oficial din partea Romaniei, dupa ce premierul Slovaciei a fost impușcat. Profoundly shocked by the news coming from Slovakia. I convey my most sincere thoughts to the Slovak Prime Minister Robert Fico.

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a fost reales la alegerile locale care au avut loc joi in Anglia. Laburistul a devenit astfel primul edil al capitalei britanice care obtine un al treilea mandat, potrivit presei locale.

- Premierul Marcel Ciolacu se intalnește, miercuri, cu omologul ungar, Viktor Orban, anunța Executivul. Prim-ministrul Marcel Ciolacu se intalnește, miercuri, la Palatul Victoria, cu omologul sau din Ungaria, Viktor Orban.Orban se afla in Romania pentru a participa la o reuniune de lucru dedicata…

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește miercuri cu președintele Consiliului European, Charles Michel, premierul Ungariei, Viktor Orban, premierul Belgiei, Alexander De Croo, și premierul Croației, Andrej Plenkovic, susțin surse politice pentru STIRIPESURSE.RO. Intalnirea are loc in formatul Agendei…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Unirii Basarabiei cu Romania, 27 martie, mesaj in care afirma ca “Istoria secolului trecut ne-a croit din nou destine diferite”. La data de 27 martie 2024 se implinesc 106 ani de la unirea Basarabiei cu Romania, care s-a realizat la data…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj atat pentru membrii social-democrați cat și pentru cei liberali din filalele județene sa lase orgoliile la o parte acolo unde sunt liste comune pentru alegeri. „Sa dam continuitate acestei coaliții dupa ce depașim cele mai mari orgolii care sunt cele locale…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat luni ca va invita la Guvern intreaga echipa de avocati, juristi si specialisti romani care a castigat procesul Rosia Montana, ca sa le transmita un mesaj de recunostinta din partea tuturor romanilor.Iata anunțul premierului"Voi invita la Guvern intreaga echipa…