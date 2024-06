Stiri pe aceeasi tema

- Actualul primar al municipiului Pitești, Cristian Gentea, va ramane in funcție, conform rezultatelor parțiale. Astfel, Gentea obține un nou mandat ca primar și ramane și in funcția de președinte executiv al PSD Argeș. Alaturi de el, in competiție s-au mai aflat Mihai Coteț de la PNL, Chivescu Remus-George…

- Ing.Ioan Roman, primarul in funcție al comunei Viisoara, a obținut un nou mandat in urma alegerilor de ieri. Reprezentant al Partidului Social Democrat (PSD), Ioan Roman a avut o competiție stransa cu candidatul Partidului Național Liberal (PNL), Sergiu Grif. Rezultatele parțiale indica o victorie pentru…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț, inspectorul Ramona Ciofu, a declarat ca un total de 21 de persoane aflate in arest preventiv și-au exprimat dorința de a folosi urna mobila pentru a vota. Conform legislației in vigoare, aceste persoane aflate in arest preventiv…

- Sadiq Khan a fost reales in funcția de primar al Londrei, conform rezultatelor finale de astazi, contribuind astfel la consolidarea avansului Partidului Laburist in fața conservatorilor aflați la guvernare in alegerile locale, inainte de scrutinul naționa

- Primarul laburist al Londrei, Sadiq Khan, a fost reales la alegerile locale care au avut loc joi in Anglia. Astfel, el a devenit primul edil al capitalei britanice care obtine un al treilea mandat, transmit agențiile de presa. Khan, in varsta de 53 de ani, este fiul unor imigranti pakistanezi si primul…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a fost reales la alegerile locale care au avut loc joi in Anglia. Laburistul a devenit astfel primul edil al capitalei britanice care obtine un al treilea mandat, potrivit presei locale.

- Ședința Consiliului Politic Național al Partidului Social Democrat a validat, ieri, candidaturile pentru doua funcții cheie din administrația publica locala din județ. Astfel, a fost consfințita prin vot candidatura senatoului Lucian Romașcanu la funcția de președinte al Consiliului Județean, precum…