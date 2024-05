Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a explicat la Romania Tv cum a ajuns ca valul de violența sa acapareze intreaga planeta, pornind cu cele doua razboaie, cel din Ucraica și cel din Orientul Mijlociu, și pana la impușcarea premierului Slovaciei, Robert Fico.

- Starea prim-ministrului slovac Robert Fico s-a stabilizat, dar ramane grava, a declarat sambata ministrul Sanatatii din tara, in urma tentativei de asasinat de miercuri impotriva liderului central- european, transmite Reuters.De asemenea, viceprim-ministrul Slovaciei a mai spus ca transferul lui Fico…

- Romania este o țara cunoscuta pentru tradiția sa in creșterea oilor. Potrivit datelor Eurostat, in anul 2019 Romania era a patra țara din Europa și a treia din Uniunea Europeana la populația de ovine. In 2022, in Romania erau 10,4 milioane de ovine, in timp ce in Uniunea Europeana erau in același an…

- Ungaria va fi nevoita sa-si creasca cheltuielile militare si in anul urmator daca razboiul din Ucraina se prelungeste, ceea ce presupune reducerea fondurilor in alte sectoare, a declarat vineri, la postul public de radio, premierul Viktor Orban, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Razboiul la scara…

- Presedintele AUR, George Simion, a propus ca toate partidele conservatoare si suveraniste din Uniunea Europeana sa semneze un memorandum comun prin care sa isi asume ca nu o vor sustine pe Ursula von der Leyen pentru un nou mandat la sefia Comisiei Europene. Simion a facut propunerea la Conferinta Internationala…

- Europa iese din cea de a doua iarna de la invadarea ilegala a Ucrainei de catre Rusia cu niveluri record de stocare a gazelor, cu surse de aprovizionare diversificate si cu o pondere sporita a surselor de energie regenerabile, transmite Comisia Europeana. La sfarsitul sezonului de incalzire de iarna…

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a explicat faptul ca atacurile rebelilor Houthi forțeaza Uniunea Europeana sa-și diversifice rutele de transport. Astfel, legatura dintre Asia Centrala și Europa se va face preponderent prin Romania, iar Portul Constanța va deveni o adevarata poarta…

- Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a spus luni ca mai multe state din NATO și Uniunea Europeana iau in considerare trimiterea de soldați in Ucraina pe baza unor acorduri bilaterale, informeaza Reuters.