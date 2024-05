Șoferi băuți pe drumurile din Alba: Polițiștii au luat 7 permise și au constatat 22 de infracțiuni rutiere. Un bărbat, reținut Șoferi bauți pe drumurile din Alba: Polițiștii au luat 7 permise și au constatat 22 de infracțiuni rutiere. Un barbat, reținut Polițiștii din Alba au descoperit in trafic mai mulți șoferi bauți. Unul dintre ei a fost chiar reținut pentru 24 de ore. Aceștia reprezinta un pericol major pentru ceilalți participanți la trafic, dar și pentru cei care calatoresc alaturi de ei. Potrivit raportului poliției, mai mulți șoferi au fost descoperiți bauți la volan pe mai […] Citește Șoferi bauți pe drumurile din Alba: Polițiștii au luat 7 permise și au constatat 22 de infracțiuni rutiere. Un barbat, reținut… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

