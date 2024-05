Stiri pe aceeasi tema

- Arboretul de stejar roșu american din unitatea amenajistica 105A din UP III Coman, bazinul Filipea, este unul deosebit in Romania, ocupand o suprafața de 15,70 hectare și avand o varsta de 45 de ani. Conform comunicatului emis de OCOLUL SILVIC LIVEZI, structura acestui arboret este de 5 exemplare de…

- Inainte de FCSB – CFR Cluj, meciul in care echipa roș-albastra va primi trofeul de campioana, Gheorghe Mustața, liderul ultrașilor FCSB a avut un discurs dur la adresa rivalei, CSA. AICI ai toate detaliile despre meciul FCSB - CFR Cluj și informații de la Arena Naționala, de la reporterii GSP In fața…

- Sfantul Parinte Papa Francisc l-a ales in randul capelanilor Sanctitatii Sale, incepand cu 27 martie 2024, pe pr. Laurentiu Dancuta (preot al Diecezei de Iasi, in serviciul Sfantului Scaun). Capelan al Sanctitatii Sale (in latina “Capellanus Sanctitatis Suae”) este un titlu onorific, care poate fi acordat…

- Am avut norocul sa asist, in data de 11 aprilie 2024, in Piața Tricolorului din Bacau, alaturi de un public format din copii, adolescenți și adulți, la o reprezentație proaspata și unica a pieselor shakesperiene. Interpretand spectacolul “Opere complete ale lui Shakespeare”, creat de Teatrul Național…

- La capatul unui meci incalcit, tensionat și dramatic, „CSMeii” lui Leonard Bibirig au invins cu 27-25 (141-2) Focșaniul, au depașit Buzaul in clasament și s-au apropiat la un singur punct de locul șase, ocupat de CSU din Suceava Langa tabela electronica a Salii Sporturilor „Narcisa Lecușanu” ar trebui…

- Recent, intr-o gradinița din Romania, s-a desfașurat un eveniment șocant care a subliniat o problema profunda in sistemul educațional al țarii: lipsa de susținere și de pedepsire a agresorilor, in timp ce cei care incearca sa protejeze elevii sunt adesea cei sancționați. Situația este exemplificata…

- Astazi, in cadrul unei ceremonii de excepție desfașurate in ședința Consiliului Local al Municipiului Bacau, boxerul Ronald Gavril a fost onorat cu titlul de Cetațean de Onoare. Evenimentul a fost marcat de emoție și solemnitate, reflectand recunoașterea orașului natal pentru contribuțiile impresionante…

- La data de 29 februarie, Consiliul Local al municipiului Bacau va sarbatori o figura marcanta a sportului local, declarandu-l pe pugilistul Ronald Gavril Cetațean de Onoare al orașului. Propunerea a venit din partea primarului Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu și a fost inclusa pe ordinea de zi a ședinței…