- FCSB e noua campioana a Romaniei, dupa 2-1 cu Farul, in etapa #7 din play-off. Pe rețelele de socializare, formația patronata de Gigi Becali s-a laudat ca este titlul cu numarul 27 din palmares. In toate postarile de pe rețelele de socializare, FCSB s-a laudat cu titlul numarul 27. Noua campioana a…

- FCSB a invins-o pe Farul, scor 2-1, și a caștigat matematic titlul din Superliga. Emil Gradinescu, unul dintre comentatorii partidei la Prima Sport și Orange Sport, a trimis o „ințepatura” la adresa rivalei CSA Steaua. Sambata, de la ora 11:00, CSA Steaua a invins-o pe CSM Slatina, scor 2-0, in runda…

- FCSB a pus in vanzare biletele pentru meciul cu Farul Constanța, din etapa #7 a play-off-ului Superligii. In cazul in care trupa lui Elias Charalambous nu va caștiga matematic titlul inca din aceasta etapa, roș-albaștrii au șansa de a sarbatori cu suporterii pe Arena Naționala 3 zile mai tarziu, pe…

- Reprezentanții Centrului de Copii și Juniori (CCJ) al Universitații Craiova sunt in mare alerta, pentru ca urmeaza un weekend incarcat, cu multa presiune. Mai exact, Știința, care s-a calificat, in premiera, cu toate (!) echipele juvenile in fazele semifinale ale competițiilor importante din fotbalul…

- Liderul galeriei echipei de fotbal CSA Steaua, Andrei Florescu, a fost plasat in arest la domiciliu, intr-un dosar in care este acuzat ca a participat la o incaierare cu suporterii Dinamo, in timpul unui meci dintre formatia din Stefan cel Mare si UTA desfasurat pe Stadionul “Arcul de Triumf”, la care…

- Andrei Florescu, liderul galeriei echipei de fotbal CSA Steaua, a fost pus in arest la domiciliu intr-un dosar in care este acuzat ca a fost implicat intr-o altercație cu suporterii echipei Dinamo. Incidentul a avut loc in timpul unui meci dintre Dinamo și UTA, desfașurat pe Stadionul "Arcul de Triumf".…

- Meciul dintre Dinamo și UTA a fost prefațat de scene reprobabile. Ultrașii din Peluza Sud a gazdelor au patruns pe gazonul arenei Arcul de Triumf și și-au imparțit pumni cu susținatorii oaspeților. Jandarmeria a anunțat inca de joi ca meciul Dinamo - UTA este unul cu risc ridicat. Ultrașii veniți de…

- Derby-ul dintre Rapid București și FCSB se va desfașura pe Arena Naționala, iar susținatorii ambelor echipe nu au ajuns inca la un consens. Gigi Mustața a facut cunoscut faptul ca suporterii din Giulești nu vor avea acces complet la peluza in faza play-off, indiferent de rezultatele ultimei etape din…