Stiri pe aceeasi tema

- Imbatranirea populatiei in Europa genereaza ingrijorari in randul guvernelor cu privire la perspectivele economice, insa pentru unii investitori inseamna oportunitati de afaceri, transmite Bloomberg.

- Relațiile dintre Germania și Franța se deterioreaza din cauza rivalitații dintre Germania și Franța pentru conducerea militara in Europa, pe fondul investițiilor tot mai mari ale Germaniei in aparare, dezvaluie Bloomberg.

- Luptele din Ucraina au fost primul conflict global al noului razboi – razboi atat militar, cat și economic și pentru influența la nivel mondial. Doua alianțe uriașe se ciocnesc indirect pe campul de lupta din Europa. Bloomberg scrie ca razboiul din Ucraina a divizat lumea, o analiza pe care o redam…

- Investitorii pariaza din ce in ce mai mult pe faptul ca pretul gazelor naturale in Europa va creste pe termen lung, fiind ingrijorati ca noi perturbari pe partea de oferta vor declansa o volatilitate si mai mare pe piata, intr-un context in care atentia se indreapta spre refacerea stocurilor pentru…

- Cererea de gaze naturale lichefiate (GNL) a Uniunii Europene ar putea atinge nivelul de varf in acest an, pe masura ce regiunea isi accelereaza tranzitia la energiile regenerabile, arata un raport publicat vineri de Agentia pentru Cooperarea Autoritatilor de Reglementare in Domeniul Energiei din blocul…

- Noul sef al Hennes & Mauritz AB (H&M), Daniel Erver, a declarat ca al doilea mare retailer de imbracaminte din lume se concentreaza pe majorarea profitului si a vanzarilor, aducand in magazine cele mai noi tendinte in moda cat mai curand posibil, transmit DPA si Bloomberg, potrivit Agerpres.…

- Aproximativ 250 de mii de cetațeni ai Republicii Moldova au plecat in ultimii cinci ani peste hotare și nu au mai revenit. Este una dintre cifrele de la care au pornit discuțiile la Chișinau in cadrul unui forum de doua zile privind migrația tinerilor și, drept consecința, imbatranirea populației. Printre…

- Marile banci europene au avut profituri uriașe. Pentru prima data in istorie, cele mai mari banci din Europa au avut anul trecut profituri cumulate de peste 100 de miliarde de euro (108 miliarde de dolari), in contextul in care impulsul dat de dobanzile crescute de Banca Centrala Europeana (BCE) le-a…