- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat sambata la Sankt Petersburg in fata veteranilor din cel de-al Doilea Razboi Mondial, in contextul in care se implinesc 77 de ani de la sfarsitul asediului orasului Leningrad, ca nu doreste ca Rusia sa revina la practicile din epoca sovietica cand conducatorii…

- Presedintele ceh, Miloš Zeman, considerat adesea un politician pro-rus, a calificat drept "absolut impertinenta" reactia Ministerului rus de externe fata de noua lege a Cehiei potrivit careia 21 august devine Ziua comemorarii victimelor invaziei trupelor sovietice din 1968 si a ocuparii…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a mulțumit omologului sau american, Donald Trump pentru informațiile furnizate care au impiedicat un atac terorist pe teritorul Rusiei, informeaza BBC. Potrivit unui anunț de la Kremlin, cei doi au avut duminica o convorbire telefonica.Putin nu a dat detalii legate…

- Anchetatorii ucraineni au deschis miercuri o procedura penala dupa ce primul tren rus de pasageri a ajuns în Crimeea printr-o noua legatura feroviara cu peninsula din Marea Neagra, transmite Agerpres. Trenul de pasageri provenind din Sankt Petersburg a trecut miercuri ilegal frontiera…

- Presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa-l primeasca miercuri pe omologul sau sarb Aleksandar Vucic in orasul Soci din sudul Rusiei, dupa ce un scandal de spionaj a zguduit in ultimele saptamani legaturile in mod traditional calde dintre cele doua tari, relateaza DPA. Kremlinul a fost…

- Informatia vine la o zi dupa ce serviciul secret de informatii danez a avertizat cu privire la intensificarea rivalitatii geopolitice in nord si a spus ca armata chineza foloseste tot mai mult cercetarea stiintifica in zona arctica pentru a patrunde in regiune. „Testele au avut loc la jumatatea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat vineri ca de anul viitor Rusia va incepe sa lucreze la un nou program de inarmare, prin care armata rusa sa se echipeze cu arme bazate pe ''noi principii fizice'', prioritatea fiind robotii de lupta, dronele si laserele, relateaza agentia EFE.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ironizat miercuri apelurile care se fac auzite tot mai frecvent în Europa la reducerea dependentei de energiile fosile si mai ales de gaz, una din principalele marfuri de export ale Rusiei, relateaza AFP, preluat de Agerpres.Îndemnat sa se pronunte,…