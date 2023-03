Stiri pe aceeasi tema

- Primarul capitalei, Ion Ceban, spune ca Chișinaul va avea apa la vara. Totodata, edilul a menționat ca scandalul de la Apa-Canal „nu s-a incheiat”. „Suntem in proces de negocieri foarte complicate cu Premier Energy”, a declarat Ceban la Puterea a Patra.

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat organizatorii protestului planificat pentru ziua de maine ca se va afla maine cu delegație in Israel. „Achitați in Orhei facturile pentru toți locuitorii și dupa veniți la Chișinau sa ne sugerați sa le achitam”, a spus Ceban.

- Deputatul PAS Radu Marian ar urma sa fie numit președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe. „Colegii din fracțiune ne-au propus candidatura și urmeaza plenul sa aprobe. O sa vedem votul”, a spus Marian in cadrul emisiunii Puterea a Patra.

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a facut in cadrul ședinței de astazi a Consiliului Municipal Chișinau ca soția consilierului din PSRM, Dinari Cojocaru, este medicul familiei ex-președintelui Igor Dodon, care i-ar fi eliberat certificatul pentru a pleca in Romania. „Soția dumitale o sa mearga ca ancheta…

- Fostul șef de stat Igor Dodon a recunoscut ca imaginile in care era surprins intr-un parc din capitala, din perioada in care se afla in arest la domiciliu, publicate pe rețele de socializare, sunt veridice. „Mi-au permis atunci judecatorii sa ies la proceduri, la spital”, a declarat Igor Dodon la Puterea…

- Expertul economic Viorel Girbu considera ca anul care vine va fi un an destul de greu. „Nu exista factori sa credem ca 2023 va fi mai bun, in schimb avem suficienți factori sa spunem ca va fi mai greu”, a declarat Girbu in cadrul emisiunii Puterea a Patra de la N4 .

- Noul cod electoral prevede ca alegerile locale din 2023 vor avea loc in ultima duminica din luna octombrie, sau prima duminica din luna noiembrie. Anunțul a fost facut de catre Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Alexandru Berlinschii, in cadrul emisiunii Puterea a Patra, noteaza unimedia. „In…

- Edilul capitalei, Ion Ceban, critica inchiderea celor șase posturi TV. Potrivit primarului, „practic toata mass-media ramasa e in mainile PAS”. „Toți trebuie sa știm de dimineața pana seara ce a mancat PAS, cu ce s-a culcat PAS, a fost la WC PAS, nu a fost la WC PAS și asta este grav”, a spus Ceban…