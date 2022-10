​VIDEO Viral cu dansul victoriei. Militarii ucraineni au făcut adevărate coregrafii înainte de a elibera complet orașul Lyman Moralul armatei ucrainene este foarte ridicat dupa ce au reușit sa elibereze complete orașul Lyman, lucru confirmat duminica și de președintele ucrainean Volodimir Zelenki, soldații lui aparand in mai multe clipuri pe rețelele de socializare executand coregrafii in cinstea victoriei. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenskiy, a declarat duminica ca orașul cheie Lyman din estul țarii, Lyman, a fost “eliberat complet” de forțele rusești, la o zi dupa ce Moscova a declarat ca trupele sale au decis sa se retraga din bastionul lor de luni de zile din nordul regiunii Donețk, transmite Reuters. “Incepand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), un grup de reflecție cu sediul la Washington, a declarat ca armata rusa, in starea sa actuala, este aproape sigur ca nu este capabila sa opereze pe un camp de lupta nuclear, chiar daca, din punct de vedere istoric, și-a antrenat unitațile pentru a face acest…

- In imaginilie video care au aparut in mediul online se poate vedea cum Kadirov pare sa iși rețina cu greu emoția in timp ce Putin vorbește despre anexare și acuzat Occidentul și Statele Unite ca vor sa transforme Rusia intr-o "colonie".Un Ramzan Kadyrov emoționat cu greu și-a putut reține lacrimile…

- "Autorii vor trebui sa raspunda pentru faptele lor. Nu exista pace fara dreptate", a adaugat presedintele francez intr-un mesaj postat pe Twitter.Presedintele ucrainean a mai declarat, in cadrul interviului, ca rezultatul razboiului cu Rusia, aflat acum in a saptea luna, depinde de livrarea rapida a…

- In cel mai rau caz pentru Kremlin, din cand in cand aparea cate un expert la marile televiziuni care-și exprima dubiul. Dar dupa retragerea dezordonata a trupelor ruse din regiunea Harkov, intr-una dintre emisiuni, trei invitați au facut front comun și au spus, iritați: „Cum ne țin noua lecții analiștii…

- O explozie puternica la o substație electrica din regiunea Belgorod a lasat jumatate din regiunea aflata la granița cu Ucraina fara electricitate, relateaza News.ru și Hotnews . Presa rusa vorbește de un „accident” care a lasat majoritatea orașului Belgorod și jumatate din regiunea cu același nume,…

- Miercuri, 24 august, premierul britanic, Boris Johnson s-a intalnit la Kiev cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru a marca Ziua independenței țarii vecine, promițand un nou pachet de sprijin militar, relateaza Reuters . Pachetul de 54 de milioane de lire sterline (64 milioane de euro),…

- Imagini filmate pe frontul din Ucraina arata moartea crunta a unui soldat rus care tocmai isi laudase tara in scop propagandistic. Russian soldier screams “Honor to Russia” and then drives his military truck over a Ukrainian anti-tank mine, killing him instantly.He should have stayed in Russia… pic.twitter.com/UYHKPetkNG—…

- Rusia este pregatita sa discute despre un schimb de detinuti cu Statele Unite, prin intermediul canalelor diplomatice existente, a transmis vineri ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, in contextul in care in urma cu o zi sportiva americana Brittney Griner a fost condamnata in Rusia la 9 ani de inchisoare,…