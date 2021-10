Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Florin Cîtu, a anunțat marti ca premierul desemnat Nicolae Ciuca a trimis catre liderii partidelor parlamentare un document care reprezinta un armistitiu prin care sa sustina un guvern minoritar, pe o perioada determinata, în schimbul obținerii votului de învestitura.…

- Președintele USR, Dacian Cioloș a declarat marți ca nu se pune problema unui armistițiu, dar USR este pregatit sa se aseze la masa sa gaseasca solutii. Cioloș a precizat ca este nevoie de un guvern stabil si ca majoritatea se poate reconstrui, informeaza Hotnews . „Daca iși doresc cu adevarat sa formam…

- Analistul politic Radu Magdin apreciaza ca, dupa respingerea de catre Parlament a guvernului propus de Dacian Ciolos, exista fie scenariul unui guvern minoritar PNL-UDMR condus de Florin Citu, fie refacerea "la limita" a coalitiei PNL-USR-UDMR, prin nominalizarea unui alt premier. "Exista…

- Dacian Cioloș, premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis, a declarat, joi seara, intr-o emisiune la TVR1 ca ar vrea sa schimbe actuala structura a cabinetului, cu mai puține ministere, dar spune ca nu iși va putea pune in aplicare planul din cauza crizei. ”Nu e deloc exclus sa pastram structura…

- Liderii USR, reuniti miercuri seara in sedinta Biroului National (BN) au decis ca, in cazul in care PNL si UDMR vor refuza refacerea coalitiei, Dacian Ciolos sa se prezinte in Parlament cu un guvern monocolor USR, au declarat surse participante la discutii pentru News.ro.t

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca refacerea coalitiei de guvernare "este posibila numai daca toti care au fost prezenti la negocierile din decembrie anul trecut vor face parte din aceasta, adica PNL, UDMR si grupul minoritatilor nationale". "Miercuri vom participa la intalnirea la care…

- ”Noi dorim refacerea coaliției de guvernare cu PNL și UDMR. Nu a fost vorba despre o fuga de guvernare. Acum PNL trebuie sa explice daca fuge de guvernare sau nu”, a declarat Ghinea luni seara, la un post TV.Acesta a subliniat ca USR nu va discuta cu PSD și a anuțat ca, in cazul in care PNL și UDMR…

- ”Nu a fost o surpriza, dupa discuțiile avute cu presedintele astazi. Presedintele ne-a spus ca celelalte partide fug de responsabilitatea guvernarii pentru ca este o perioada dificila, de criza. Noi am spus clar: nu fugim nicaieri, suntem aici.Avem o propunere de premier, este o propunere serioasa,…