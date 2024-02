Stiri pe aceeasi tema

- ”Pentru punerea in aplicare a dispozitiilor art. 25 alin. (2^2) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, ANRE a elaborat si publicat in vederea consultarii publice, proiectul de ordin pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea capacitatii…

- Grupul Electrica a informat vineri acționarii ca acționarii au ales o noua componența a Consiliului de Administrație. Un nume votat, la propunerea Ministerului Energiei, este Dumitru Chirița, fostul șef controversat al Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), inainte fiind,…

- Numarul prosumatorilor (n.n. – prosumatorii sunt persoanele fizice sau juridice care produc energie electrica din surse regenerabile pentru propriul consum, fara sa aiba drept activitate specifica producerea de energie) ajunsese, in octombrie 2023, la 101.605, cu o putere instalata de 1.298 MW, iar…

- ANRE vrea sa elimine taxa de licențiere, in condițiile in care un solicitant de licența platea un tarif pentru a fi analizat dosarul și inca unul cand se elibera licența, a afirmat, joi, intr-o conferinta de specialitate, presedintele Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei, George…

- Fostul general SRI, Cristian Georgica Celea, a fost numit de premierul Marcel Ciolacu in functia de presedinte interimar al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, dupa demisia din fruntea CNAS a lui Andrei Baciu, informeaza News.ro."Incepand cu data prevazuta la alin. (1), domnul Cristian Georgica…

- Tarifele de distribuție a energiei electrice ar putea creste cu 6% de la 1 ianuarie, a declarat Gabriel Andronache, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). "Am avut mai multe discutii cu distribuitorii. Din punctul lor de vedere sunt mai multe solicitari pentru…

- Tarife mai mari pentru distribuția energiei electrice de la 1 ianuarie. Majorarea, estimata la 6% Tarife mai mari pentru distribuția energiei electrice de la 1 ianuarie. Majorarea, estimata la 6% Gabriel Andronache, vicepreședintele Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE),…

- Presedintele ANRE, George Niculescu, spune ca renuntarea la schema de sprijin, la facturile de curent electric și gaze naturale , plafonate, trebuie facuta intr-un mod care sa nu provoace socuri in piata. Renuntarea la schema de sprijin pentru energie trebuie facuta intr-un mod in care consumatorii…