- Furnizorul si distribuitorul de energie Electrica SA anunta ca Dumitru Chirita, fost presedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) , a fost numit presedintele Consiliului de Administratie al companiei, incepand cu data de 12 februarie 2024 si pana la 31 decembrie 2024.”In…

- Controversatul Dumitru Chirița a fost ales, luni, președintele Consiliului de Administrație al Electrica, pentru perioada incepand cu data de 12 februarie 2024 și pana la data de 31 decembrie 2024. Dumitru Chirița este fostul șef al Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE),…

- Stizo Nuclear SA are sediul social la Cernavoda, iar obiectul de activitate este "Alte lucrari de instalatii pentru constructiildquo;. In Monitorul Oficial, partea a IV a, cu numarul 675 din data de 9 februarie 2024, a fost publicata decizia din data de 5 decembrie 2023 a Consiliului de Administratie…

- Grupul Electrica a informat vineri acționarii ca acționarii au ales o noua componența a Consiliului de Administrație. Un nume votat, la propunerea Ministerului Energiei, este Dumitru Chirița, fostul șef controversat al Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), inainte fiind,…

- Ilie Sarbu, fost ministru și vicepreședinte al Curții de Conturi, a fost numit in Consiliul de Administrație la Romsilva, funcție pentru care va lua aproximativ 7.300 de lei lunar. Pana in octombrie, fostul ministru a fost vicepreședinte al Curții de Conturi.Ordinul de ministru privind numirea lui…

- Agentia Nationala de Integritate a anuntat, luni, ca 10 alesi locali au fost gasiti in conflict de interese sau stare de incompatibilitate, in unele cazuri fiind sesizat Parchetul pentru demararea unor anchete penale. *Andrei Cotetiu (consilier judetean in Timis) – s-a aflat in stare de incompatibilitate…

- Fostul general SRI, Cristian Georgica Celea, a fost numit de premierul Marcel Ciolacu in functia de presedinte interimar al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, dupa demisia din fruntea CNAS a lui Andrei Baciu, informeaza News.ro."Incepand cu data prevazuta la alin. (1), domnul Cristian Georgica…

- Pe 26 noiembrie 2023 s a incheiat actualul mandat de director general provizoriu al lui Aristide Catalin Dumitrache, potrivit unui comunicat al CTBus.Pe 26 noiembrie 2023 s a incheiat actualul mandat de director general provizoriu al lui Aristide Catalin Dumitrache, potrivit unui comunicat al CTBus.In…