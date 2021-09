Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat, vineri, ca a fost inregistrat primul deces cauzat de virusul West Nile, in Romania, din acest an. Este vorba de un barbat in varsta de 63 de ani, din judetul Dolj. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, de la inceputul lunii iunie si…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a declarat, marți, intr-o videoconferința cu premierul, ministrul de Interne și ministrul Educației, ca in noul an școlar li se va interzice elevilor accesul in clase cu maști textile. „Maștile utilizate in invațamantul primar, gimnazial, liceal și la nivelul universitaților…

- Autoritațile sanitare din Guineea au confirmat, luni, in regiunea Gueckedou, primul caz de imbolnavire cu virusul mortal Marburg, o febra hemoragica infecțioasa, asemanatoare cu Ebola. Probele biologice doveditoare au fost prelevate de la un pacient care a murit ulterior infectarii, a anunțat OMS. Este…

- Un barbat de 72 de ani din Neamț a fost diagnosticat de medicii de la Spitalul Parhon din Iași cu o afecțiune rara: infecție cu hantavirus. Boala este transmisa de rozatoare salbatice și provoaca febra hemoragica cu sindrom renal. Barbatul locuiește in zona de munte, in comuna Ceahlau – Neamț, iar medicii…

- Un grup de copii este blocat la Duruitoarea, iar in aceeași zona din județul Neamț, drumul județeam DJ 155F (drumul axial Bicaz – Durau) este blocat pe ambele sensuri de mers. Mai multe autoturisme sunt blocate din cauza aluviunilor și a copacilor cazuți, astfel ca și salvatorilor le este greu sa ajunga…

- Autoritațile americane au emis o alerta meteorologica pentru uraganul Elsa, ii avertizeaza Ministerul Afacerilor Externe pe romanii care sunt sau vor sa mearga in Florida, SUA. MAE sfatuiește cetațenii romani care doresc sa calatoreasca in zona care urmeaza a fi afectata de uraganul Elsa, sa amane calatoria…

- Un incendiu a izbucnit, marți seara, in zona ATI a Spitalului de Copii „Sfanta Maria” din Iași. Mai multe autospeciale cu apa și spuma au intervenit pentru stingerea incendiului care a izbucnit la etajul al doilea. Mai mulți copii internați, alaturi de parinți, au fost evacuați. Autoritațile au decis…

- Un urs a fost surprins in timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni, din Sinaia. Imaginile cu ursul care traverseaza regulamentar strada au fost surprinse de un șofer in Sinaia. Acesta a lasa ursul sa treaca, fiind amuzat de experiența traita. Animalul a traversat și a continuat nestingherit plimbarea…