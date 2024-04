Autoritațile ilfovene au emis miercuri dimineața un mesaj RO-Alert cu privire la prezența unui urs in apropierea localitații Tancabești, situata pe DN1 București-Ploiești. Este al doilea astfel de mesaj emis in Ilfov, dupa cel de sambata dimineața. Ursul a fost vazut la Tancabești, județul Ilfov. Animalul salbatic a taiat calea unui șofer, iar acesta a […] The post Ursul de pe DN1, cautat de jandarmi de sambata, a revenit. Animalul i-a taiat calea unui șofer la Tancabești, in aceasta dimineața appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .