Tanarul implicat in accidentul dintre 2 Mai si Mangalia, a murit (VIDEO)

Tanarul in varsta de 27 de ani, care a fost implicat in accidentul produs in aceasta dimineata, intre 2 Mai si Mangalia, a murit.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a transmis ca acesta a intrat in stop, in drum spre spital.Citeste si:Stiri Constanta… [citeste mai departe]