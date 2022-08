Locuitorii din regiunile turcești de la granița cu Siria au fost anunțați prin difuzoare despre inceperea unei operațiuni militare impotriva forțelor kurde, transmite Newsweek. Astfel, liderul turc va lansa in curand o operațiune militara și in nordul Siriei impotriva forțelor kurde: armata Ankara se va concentra inițial in zona Manbij și Tal Rifat pentru a o curața de teroriști, a declarat Erdogan in timpul unui discurs adresat grupului parlamentar AKP. De asemenea, președintele Turciei, a declarat dupa revenirea de la summitul de la Madrid ca o operațiune militara in nordul Siriei ar putea fi…