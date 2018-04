Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsitul minivacantei de Paste se simte in traficul rutier de la iesirea din Buzau, masinile formand coloane de peste patru kilometri la intrarea pe podul metalic de la Maracineni. Aglomeratia din aceste zile doar inceputul unei perioade de cosmar pentru soferii care vor tranzita acest tronson din…

- Ambasada Statelor Unite in Israel va fi oficial transferata din Tel Aviv in Ierusalim in 14 mai, moment care va coincide cu cea de-a 70-a aniversare a statului evreu, o ”provocare”, au calificat palestinienii. ”Asteptam cu nerabdare luna mai”, a declarat purtatorul de cuvant al diplomatiei americane,…

- SUA confirma mutarea ambasadei in Ierusalim in mai / Liderii palestinieni denunta un act ilegalAmbasada SUA va fi mutata din orasul Tel Aviv in Ierusalim in luna mai, cu ocazia implinirii a 70 de ani de la infiintarea statului Israel, au afirmat ieri oficiali din cadrul Administratiei Donald…

- Ambasada SUA va fi mutata din orasul Tel Aviv in Ierusalim in luna mai, cu ocazia implinirii a 70 de ani de la infiintarea statului Israel, au afirmat ieri oficiali din cadrul Administratiei Donald Trump, citati de site-ul agentiei Associated Press. Astazi SUA confirma mutarea.

- Ambasada SUA va fi mutata din orasul Tel Aviv in Ierusalim in luna mai, cu ocazia implinirii a 70 de ani de la infiintarea statului Israel, afirma oficiali din cadrul Administratiei Donald Trump citati de site-ul agentiei Associated Press.

- Ambasada SUA va fi mutata din orasul Tel Aviv în Ierusalim în luna mai, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la înfiintarea statului Israel, afirma oficiali din cadrul Administratiei Donald Trump citati de site-ul agentiei Associated

- Ambasada SUA va fi mutata din orasul Tel Aviv in Ierusalim in luna mai, cu ocazia implinirii a 70 de ani de la infiintarea statului Israel, afirma oficiali din cadrul Administratiei Donald Trump citati de site-ul agentiei Associated Press.

- Germania isi va mentine Ambasada la Tel Aviv, pana in momentul in care va fi gasita o solutie de doua state pentru Israel si Palestina, a declarat Sigmar Gabriel, ministrul german de Externe, relateaza site-ul agentiei Anadolu.