- In Ierusalim și Tel Aviv, mii de oameni au inundat strazile saptamana trecuta, in cadrul celor mai mari proteste din Israel de la inceputul razboiului impotriva Hamas, in urma cu șase luni, scrie Business Insider.

- Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a cerut vineri incetarea tuturor vanzarilor de arme catre Israel in razboiul impotriva Hamas din Fasia Gaza, intr-o rezolutie care face referire la temeri de „genocid” impotriva palestinienilor, un termen care starneste dezbateri aprinse, relateaza AFP. Aceasta…

- O noua propunere privind ostaticii israelieni a fost trimisa reprezentanților Hamas. Propunerea a fost elaborata la finalul discuțiilor de la Paris. La negocieri au participat diplomați din mai multe țari. O propunere de a schimba ostaticii israelieni din Gaza cu prizonieri palestinieni din Israel a…

- Ministerul Sanatatii al Hamas a anuntat sambata un bilant de 28.064 de persoane ucise, majoritatea femei, copii si adolescenti, in Fasia Gaza de la inceputul razboiului dintre Israel si miscarea islamista palestiniana, informeaza agentia France Presse. Ministerul a raportat de asemenea un total de 117…

- Mediatorii din SUA, Qatar și Egipt cauta soluții pentru a depași diferențele dintre Israel și Hamas cu privire la un plan de incetare a focului in Gaza, dupa ce grupul palestinian a raspuns la propunerea de pauza prelungita a luptelor și de eliberare a ostaticilor, scrie Reuters. Hamas a raspuns marți…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca Israelul nu este pregatit sa accepte un acord cu orice preț pentru eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas. Comentariile au fost facute in contextul in care acordul privind ostaticii amenința sa divizeze cabinetul de dreapta al țarii, potrivit Sky…

- Douazeci și unu de soldați israelieni au fost uciși luni in luptele din sudul Fașiei Gaza, a anunțat, marți, armata, aceasta fiind in cea mai mare pierdere de vieți omenești pentru trupele israeliene in timpul razboiului cu Hamas. Intr-o declarație televizata marți, purtatorul de cuvant al Forțelor…

- Air France va opera trei zboruri saptamanale de la Paris la Tel Aviv, folosind aeronave Airbus A350, putrivit purtatorului de cuvant. Transportatorii straini au oprit zborurile catre Israel la inceputul razboiului care a fost declansat pe 7 octombrie, in urma atacului luptatorilor Hamas in Israel. Lufthansa…