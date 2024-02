Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a facut un raid intr-un complex din Gaza al unui lider Hamas. Mai mulți luptatori Hamas au fost uciși, iar in interior au fost gasite arme și echipamente. Un „raid țintit” a fost efectuat intr-un complex folosit de un comandant al Hamas, au declarat reprezentanții Forțelor de Aparare…

- Autoritațile din Israel au anunțat ca ofensiva militara din Gaza s-ar putea muta și mai mult spre sud, in jurul Rafah. Mutarea se poate face deoarece Hamas a fost invins in Khan Younis, susțin israelienii, potrivit Sky News. Ministrul Apararii din Israel, Yoav Gallant, a anunțat pe rețelele de socializare…

- Armata israeliana a inceput sa inunde rețeaua de tuneluri a Hamas, in timp ce luptele intense din Gaza sunt in toi. ONU a avertizat cu privire la potențialul „colaps al sistemului umanitar” din teritoriu, dupa ce o disputa privind finanțarea a afectat agenția sa de ajutor palestinian. Epicentrul luptelor…

- Armata israeliana (IDF) a fost atat de slab organizata incat soldații au comunicat intre ei prin intermediul unor grupuri spontane de WhatsApp și s-au bazat pe postarile de pe rețelele de socializare pentru a se informa in timpul atacurilor sangeroase din 7 octombrie lansate de militanții gruparii islamiste…

- O delegatie Hamas este asteptata vineri la Cairo pentru a discuta despre un proiect egiptean de incetare a focului care ar pune capat razboiului din Gaza, a declarat un oficial Hamas. Planul in trei pasi prevede un armistitiu reinnoibil, eliberarea esalonata a ostaticilor si prizonierilor palestinieni…

- Armata israeliana a bombardat duminica Fasia Gaza, in pofida apelurilor internationale la retinere pentru protejarea civililor si pe fondul unui "blocaj" privind reinnoirea armistitiului cu miscarea islamista palestiniana Hamas, scrie AFP, conform News.ro.In cursul noptii, armata israeliana a declarat…

- Sirienii susțin ca armata israeliana (IDF) a lovit mai multe ținte din jurul Damascului, capitala Siriei. Militarii israelieni, insa, anunța ca au vizat mai multe obiective din Liban, potrivit Sky News.Armata siriana susține ca Israelul a lovit o zona din jurul capitalei sale, Damasc, cu o serie…

- Armata israeliana a gasit dovezi ca exista o legatura intre activitatea Hamas in spitale, inclusiv Al-Shifa, si persoanele rapite de teroristi. Militarii au descoperit in apropierea unitatii medicale cadavrul unei persoane rapite in timpul atacului lansat pe 7 Octombrie in Israel.