Stiri pe aceeasi tema

- O noua propunere privind ostaticii israelieni a fost trimisa reprezentanților Hamas. Propunerea a fost elaborata la finalul discuțiilor de la Paris. La negocieri au participat diplomați din mai multe țari. O propunere de a schimba ostaticii israelieni din Gaza cu prizonieri palestinieni din Israel a…

- Propunerea inaintata de gruparea palestiniana prevede ca militanții sa schimbe ostaticii israelieni pe care i-au capturat pe 7 octombrie cu prizonieri palestinieni. Ulterior, va incepe reconstrucția Fașia Gazei, forțele israeliene se vor retrage complet, iar cadavrele victimelor vor fi schimbate intre…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca Israelul nu este pregatit sa accepte un acord cu orice preț pentru eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas. Comentariile au fost facute in contextul in care acordul privind ostaticii amenința sa divizeze cabinetul de dreapta al țarii, potrivit Sky…

- Autoritațile din Israel au anunțat ca ofensiva militara din Gaza s-ar putea muta și mai mult spre sud, in jurul Rafah. Mutarea se poate face deoarece Hamas a fost invins in Khan Younis, susțin israelienii, potrivit Sky News. Ministrul Apararii din Israel, Yoav Gallant, a anunțat pe rețelele de socializare…

- Douazeci și unu de soldați israelieni au fost uciși luni in luptele din sudul Fașiei Gaza, a anunțat, marți, armata, aceasta fiind in cea mai mare pierdere de vieți omenești pentru trupele israeliene in timpul razboiului cu Hamas. Intr-o declarație televizata marți, purtatorul de cuvant al Forțelor…

- Ostaticilor israelieni li s-au dat tranchilizante pentru a arata fericiți in momentul eliberarii, a declarat un purtator de cuvant al ministerului israelian al Sanatații, potrivit Sky News.Reprezentantul ministerului israelian al Sanatații a spus ca ostaticii au primit clonex și alte „vitamine” de…

- Armata israeliana (IDF) susține ca un comandant Hamas a fost ucis in urma unui atac aerian. Reprezentanții Forțelor de Aparare ale Israelului IDF au afirmat ca au ucis un comandant Hamas intr-un atac aerian, potrivit Sky News. Haitham Khuwajari era comandantul batalionului Shati al Hamas, iar militanții…