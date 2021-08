Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Tom Cruise a aterizat cu elicopterul in gradina spatioasa a unei familii din Warwickshire (Marea Britanie), intr-o scena care face parte din noul film al francizei de actiune "Misiune Imposibila", informeaza marti mass-media locale citate de EFE. Superstarul hollywoodian, in varsta…

- A fost sarbatoare mare in familia Amaliei Nastase. Vedeta a sarbatorit-o pe fiica ei cea mare și a lui Ilie Nastase. Alessia a implinit 18 ani, acum a devenit majora. Recent, fata cea mare a lui Ilie Nastase și a Amaliei a luat Bac-ul , a mers și la balul de absolvire, chiar a fost admisa și la facultate.…

- William Colgate s-a nascut pe 25 ianuarie 1783, in Hollingbourne, Kent, Anglia, in familia lui Robert si Sarah Colgate. Ulterior familia a emigrat in SUA, unde a intemeiat o ferma de producere a sapunurilor si lumanarilor. Insa in doar doi ani afacerea a fost inchisa.

- In anii ’30, Sylvia Sidney era una dintre acele tinere actrite, mignona si subtire, care fascina publicul filmelor alb-negru cu talentul actoricesc, dar si cu expresivitatea chipului, cu acei ochi mari, cu sprancene subtiri, incadrati de onduleurile coafurii, cum se purta la acea vreme. Dar cum a ajuns…

- Ianis Hagi a avut parte de o surpriza colosala dupa ce a ajuns la Middlesbrough. Fiul Regelui a cucerit pe toata lumea și a ajuns sa cunoasca succesul printre fani, dar nici macar el nu se aștepta la ce s-a intamplat in Anglia. Mirel Radoi, de asemenea, a fost martor la evenimentul placut. Ianis Hagi…

- Monica Gabor locuiește de mai mulți ani in America, impreuna cu iubitul ei, Mr. Pink. Cei doi au o relație discreta, insa, vedeta iși ține la curent fanii cu activitațile din familia lor.De Ziua Copilului, fosta doamna Columbeanu a postat un mesaj emoționat pentru fiica ei Irinuca și fiul iubitului…