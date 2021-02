Stiri pe aceeasi tema

- Angajații unei platforme de vanzare cu amanuntul online din cel de-al patrulea oraș ca marime din Rusia, Ekaterinburg, și-au exprimat sprijinul pentru președintele rus Vladimir Putin prin dans, intr-un flashmob. Manifestarea a fost comparata de internauți cu paradele din Coreea de Nord, informeaza TheMosclovaTimes.com,…

- Foreign Affairs Minister Bogdan Aurescu recalled Monday in Brussels that Romania has condemned the arrest of Russian opponent Alexei Navalny and noted the repression of the latter's support demonstrations on Russian territory, stressing that freedom of assembly and freedom of expression cannot be…

- Autoritațile ruse încearca sa controleze apelurile de proteste împotriva puterii de la Kremlin, alimentate de recordul de audiența al unei anchete a opozantului rus Alexei Navalnîi despre un somptuos palat de care Vladimir Putin ar beneficia pe malul Marii Negre, transmite AFP. Publicata…

- Aleksei Navalnii – opozantul de la Kremlin, care a fost arestat la intoarcerea in Rusia weekend-ul trecut, a lansat o ancheta cu privire la o proprietate fastuoasa din Marea Neagra despre care pretinde ca este deținuta de președintele Vladimir Putin, potrivit France24. Ancheta, publicata pe blogul opoziției,…

- Închis imediat dupa ce a revenit în Rusia, Alexei Navalnîi a contraatacat marți prin difuzarea unei vaste anchete anticorupție care îl vizeaza pe președintele Vladimir Putin și „palatul” pe care și l-a construit pe malul Marii Negre, scrie AFPÎntr-o…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a respins luni ceea ce a catalogat drept „rezonanța artificiala” în Occident privind arestarea politicianului de opoziție rus Alexei Navalnîi și a afirmat ca Rusia nu este îngrijorata cu privire la imaginea sa, relateaza Reuters.„Probabil…

