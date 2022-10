Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza din partea artiștilor autohtoni Natalia Barbu și Pasha Parfeni. Interpreții au lansat astazi, 14 octombrie, piesa „Chișinaul”, o dedicație adusa Capitalei cu prilejul aniversarii.

- De cele mai multe ori viața personala a artiștilor este și subiect de inspirație pentru piesele pe care le compun. Este și cazul lui Tecsan care impreuna cu Sprint Music au lansat un nou videoclip al piesei “Singuratic (Introducere)” pe care va invitam sa il urmariți in continuare. Cei care i-au urmarit…

- Dagny a lansat single-ul „High & Lows”. Piesa sosește in urma unei veri aglomerate de apariții la festivaluri și a unei serii de spectacole sold-out la Londra, Berlin și Amsterdam. „Highs & Lows” vine in urma celei mai recente lansari, „Brightsider”. Melodia lansata inainte de a incepe sa lucreze la…

- Un echipaj al poliției locale a fost trimis azi-noapte sa ”opreasca” muzica dintr-un apartament. Surpriza a fost ca petrecareața era femeia ce furase rochii dintr-un magazin din Bistrița. In aceasta dimineața, in jurul orei 04.00, o persoana a anunțat ca pe Bulevardul Independenței, dintr-un apartament,…

- Solista timișoreanca Ana Kui a lansat un videoclip pentru piesa „Lumi paralele”, care a aparut pe albumul de debut al artistei, care a fost lansat anul trecut cu un concert desfașurat in prima zi a lunii iulie. „Piesa «Lumi paralele» face parte din albumul meu lansat anul trecut, «Ganduri țesute». Muzica…

- The Killers a lansat single-ul “boy”, prima piesa dupa al șaptelea album Pressure Machine. „boy” apare astazi, 5 august prin Island Records. Scrisa de solistul Brandon Flowers, cantecul vede trupa revenind la sunetul consacrat. Trupa a debutat cu melodia live la festivalul Mad Cool de luna trecuta din…

- Palaye Royale a lansat single-ul “Fever Dream” și anunța albumul cu același nume. „Fever Dream”, piesa de titlu de pe viitorul album, va oferi o previzualizare perfecta a experienței sonore a noului lor material de studio. „Fever Dream” poate fi descris doar ca inceputul unei noi ere; Epopeea intinsa…

- Sam Fender a lansat melodia “Alright”. Piesa a fost inregistrata in timpul sesiunilor inițiale pentru cel de-al doilea album al lui Sam, Seventeen Going Under, și aterizeaza acum in timpul unei veri triumfale plina de spectacole in festival și inaintea primelor intalniri live ale lui Sam in SUA. Din…